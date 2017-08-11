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11 Ağustos 2017 23:43 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2017 23:48

Başakşehir sezona 3 puanla başladı

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunun açılış maçında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Başakşehir sezona 3 puanla başladı

Süper Lig'de 2017-18 futbol sezonu Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla başladı.

Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Elia'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e 3 puanla başladı.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor

Bursaspor: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Badu, Agu, Batalla, John, Stancu, Deniz

Gol: Dk. 21 Elia

Etiketler: medipol başakşehirsüper lig maçları


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