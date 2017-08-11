Başakşehir sezona 3 puanla başladı
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunun açılış maçında Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 2017-18 futbol sezonu Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla başladı.
Medipol Başakşehir, Bursaspor'u Elia'nın 21. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'e 3 puanla başladı.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Gökhan İnler, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor
Bursaspor: Harun, Barış, Titi, Ekong, Aziz, Badu, Agu, Batalla, John, Stancu, Deniz
Gol: Dk. 21 Elia