Medipol Başakşehir, Sevilla maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.



Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde ise Sevilla maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.



Antrenmana sakatlığı geçen ve yarınki mücadelede forma giymesi beklenen Emre Belözoğlu da katıldı. Sakatlığı süren Aurelien Chedjou ve Egemen Korkmaz idmanda yer almadı.