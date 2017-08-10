Medipol Başakşehir, Bursaspor'u konuk ediyor

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, 2017-2018'in ilk maçında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak.



Medipol Başakşehir'de, Bursaspor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile takıma dönüş süreçleri devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.



Geçen sezon 73 puan toplayan Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer döneminde kadrosunu Aurelien Chedjou, Eljero Elia, Tunay Torun, Gael Clichy, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Kerim Frei, Manuel da Costa ve Mert Günok ile güçlendirdi.



MUHTEMEL 11



Medipol Başakşehir'in, Bursaspor maçında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:



Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor