Medipol Başakşehir 7 bin 600 kombineyi geçti

Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi kombine bilet sayısında 7 bin 600'ü geçti.

Turuncu-lacivertli kulüp, kombine bilet satışında 7 binin üzerine çıkılmasından dolayı Instagram hesabından yaptığı canlı yayında şanslı taraftarlarına hediye verdi. Kombine bilet alan 7 taraftar, Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca'nın imzalı 7 numaralı formasını kazandı.



Güçlendirdiği kadrosuyla Süper Lig'de yeni sezonda da iddialı ekiplerden biri olması beklenen Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyerek play-off turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşmişti.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın batı üst ve batı alt tribünleri için satışa sunulan tüm kombine biletlerin tükendiği duyuruldu. Kombine bilet satışlarında 7 bin 600 rakamının aşıldığı, ilginin ise devam ettiği aktarıldı.