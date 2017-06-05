Medipol Başakşehir 3 Temmuz'da topbaşı yapacak

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak tarihinin en iyi sezonunu geçiren Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak turuncu-lacivertli takımda futbolcular, 3 Temmuz'da İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde toplanacak.



Yeni sezon hazırlık kampı için 8 Temmuz'da Slovenya'ya gidecek Medipol Başakşehir kafilesi, 20 Temmuz'da İstanbul'a dönecek. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve yeni sezon öncesi hazırlıklarına bu tarihten sonra kendi tesislerinde devam edecek.



Medipol Başakşehir, 3. ön eleme turundaki ilk maçını 25 veya 26 Temmuz, rövanşı ise 1 veya 2 Ağustos'ta oynayacak.