Medipol Başakşehir 10 aydır yenilmiyor

Türkiye'de profesyonel liglerdeki tek namağlup takım olan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'deki yenilmezliğini 24 maça taşıdı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligde yaklaşık 10 aydır yenilgi yüzü görmüyor.



Son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında, 12 Mart'ta Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertliler, ligde 283 gündür mağlup olmuyor.



Ligin 15. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.



Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.



Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Adanaspor karşısına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kaybetmezse, yenilmezlik unvanını yeni yıla taşıyacak.



PROFESYONEL LİGLERİN TEK YENİLGİSİZ TAKIMI



Medipol Başakşehir, takipçisi Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmasıyla Türkiye'de profesyonel liglerin tek yenilgisiz takımı unvanının da sahibi oldu.

Kaynak: AA