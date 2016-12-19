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19 Aralık 2016 14:27 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2016 14:32

Medipol Başakşehir 10 aydır yenilmiyor

Türkiye'de profesyonel liglerdeki tek namağlup takım olan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'deki yenilmezliğini 24 maça taşıdı.

Medipol Başakşehir 10 aydır yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligde yaklaşık 10 aydır yenilgi yüzü görmüyor.

Son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında, 12 Mart'ta Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertliler, ligde 283 gündür mağlup olmuyor.

Ligin 15. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Bu sezon oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son maçında deplasmanda Adanaspor karşısına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmayı da kaybetmezse, yenilmezlik unvanını yeni yıla taşıyacak.

PROFESYONEL LİGLERİN TEK YENİLGİSİZ TAKIMI

Medipol Başakşehir, takipçisi Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmasıyla Türkiye'de profesyonel liglerin tek yenilgisiz takımı unvanının da sahibi oldu.


Kaynak: AA

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