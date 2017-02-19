"Medine, 2017 İslam dünyası turizm başkenti" etkinlikleri başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından “2017 İslam dünyası turizm başkenti” olarak seçilen Medine'de bu kapsamda düzenlenen etkinlikler başladı.

Medine'de, Turizm ve Terfih İşleri Başkanı Sultan bin Selman bin Abdulaziz’in katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl boyunca kentte gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında sunum yapıldı.



Hazreti Muhammed'in Medine'ye ulaştığı esnada halkın okuduğu “Ay doğdu üzerimize” ilahisinin seslendirildiği organizasyonda, yerel kıyafetler ile folklor gösterileri ve milli danslar gerçekleştirildi.



Işık ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı etkinliğe Medine Emiri Faysal bin Selman bin Abdulaziz, Türkiye’nin İİT nezdindeki Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, diğer diplomatik temsilcilik yetkilileri ile davetliler katıldı.



Yıl boyunca sürdürülmesi hedeflenen etkinlikler birçok dalda, hem dışarıdan gelen misafirler hem de Mdine halkının katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.



Aralık 2015'te Nijer’in başkenti Niamey’de gerçekleştirilen İİT üyesi ülkelerin Turizm bakanları konferansında alınan karar ile Medine, 2017 yılı İslam dünyası turizm başkenti seçilmişti.



2016 yılında Konya, 2015 yılında da Kudüs, İslam dünyası turizm başkenti olarak belirlenmişti.