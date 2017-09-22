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22 Eylül 2017 16:34 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2017 17:13

Meclis'te tezkere için olağanüstü toplantı başvurusu Kahraman'a sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin yarın, Irak ve Suriye tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanması için, partisinden 213 milletvekilinin imzasını taşıyan başvuruyu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Meclis'te tezkere için olağanüstü toplantı başvurusu Kahraman'a sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin yarın, Irak ve Suriye tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanması için, partisinden 213 milletvekilinin imzasını taşıyan başvuruyu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Etiketler: ak partitezkeremeclis


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