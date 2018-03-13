Önce genel kurul, sonra kulis: Meclis’te yumruklu kavga

İttifak düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Teklifin oylamasının yapılacağı sırada ise gerginlik vardı.

CHP'li Musa Çam'ın sözleri nedeniyle yaşanan gerginlik Meclis kulisinde de devam etti.

AK Parti ve MHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakına olanak sağlayan ortak kanun teklifi Meclis'te kabul edildi.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüşmede, oylamaya geçileceği sırada bir gerginlik yaşandı.

Kürsüde konuşma yapan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli için söylediği bir sözü hatırlattı.

Çam'ın sözlerine AK Parti ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. Çam'ı kürsüden indirmeye çalışan AK Parti ve MHP'li milletvekillerini CHP'li milletvekilleri engelledi.

Gerginlik nedeniyle oturuma ara verildi.

3 BİRLEŞİM CEZA

Birleşim yeniden başladıktan sonra Musa Çam'a sözleri nedeniyle TBMM'den 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

OTURUM SONRASI YUMRUKLU KAVGA

Oturum sonrası gerginlik, dozu artarak, Meclis kulisinde devam etti. MHP'li milletvekilleri Musa Çam'ı yumrukladı. Gerginlik, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle son buldu.