Mecliste, işçi sağlığı ve iş güvenliği inceleniyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu", AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu", AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplandı.



Toplantıda, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcileri sunum yaptı.



Sarıeroğlu, Ankara'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına giderken geçirdikleri kazada Türk Metal üyesi kadın işçilerin hayatını kaybettiğini anımsatarak, başta Türk Metal olmak üzere tüm sendikalara başsağlığı diledi.



Türk-İş uzmanı Enis Bağdadioğlu sunumunda, alt komisyonun isminin "iş sağlığı" olarak belirlenmesiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bağdadioğlu, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda temel sorunun mevzuat olmadığına işaret ederek, "Mevzuat çıkıyor, yasal düzenlemeler yapılıyor ama mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan sorunlar var." diye konuştu.



Donanımlı iş güvenliği uzmanı sayısında eksiklik olduğunu belirten Bağdadioğlu, iş kazaları ancak belirli bir sayıya ulaştığında gündeme gelebildiğini söyledi. Bağdadioğlu, "Her gün 4-5 kaza yaşanıyor ama ne zaman Soma gibi büyük kazalarda çok sayıda işçi hayatını kaybediyor, o zaman belirli bir süre gündem oluyor, sonra o da unutuluyor." dedi.



Bağdadioğlu, iş kazalarının bir bölümünün kaçınılmaz olduğunu, bunların toplam kazaların ancak yüzde 2-3'ünü oluşturduğunu, çoğunluğun ihmalden ve diğer unsurlardan kaynaklandığını kaydetti.



"Taşeronluk ve alt işverenler uygulaması, çalışma hayatının kanayan yarası." diyen Bağdadioğlu, işverenlerin işçilere üretim zorlaması yaptığını ifade etti.



Enis Bağdadioğlu, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki diğer sorunları "denetim eksikliği veya yetersizliği, mesleki eğitim kültüründeki noksanlık, iş yerlerinin parçalı ve dağınık yapılı olması, merdiven altında üretim yapılması, sokak aralarında iş yerlerinin olması" şeklinde sıraladı.



- İş sağlığı ve güvenliği haritası oluşturulması önerisi



Hak-İş Hukuk Müşaviri Ahmet Serdar Karagöz, alt komisyonun adının, "işçi sağlığı" olmasının kendileri açısından da memnuniyet verici olduğunu söyledi.



İşverenlerin aşırı karlılık adına, işinde ehil ve yeterli olmayan işçileri çalıştırdığını, bunun da iş güvenliği anlamında sıkıntı yarattığını vurgulayan Karagöz, iş sağlığı ve güvenliği haritasının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.



Disk İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Müdürü Tevfik Güneş ise iş sağlığı ve güvenliği alanında yasalar çıktığını, ancak eksik çıktığı için daha sonra birçok kez değiştirildiğini ifade etti.



İş kazalarındaki işçi ölümleri hakkında bilgi veren Güneş, yılda ortalama bin 500 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini kaydetti.