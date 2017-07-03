Mecliste içtüzük hazırlığı

AK Parti'nin MHP'ye gönderdiği Meclis İçtüzüğü değişikliğinin, bu hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AK Parti Grubu'nun, 15 madden oluştuğu belirtilen Meclis İçtüzük değişikliği metni, MHP Grubu tarafından da değerlendiriliyor. Söz konusu metnin, her iki partinin temsilcilerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmasının ardından, bu hafta içerisinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Düzenlemenin, 11 Temmuz'da, TBMM Anayasa Komisyonunda ele alınması bekleniyor. Değişiklik teklifinin, komisyon aşamasının ardından, Genel Kurul'un ilk gündem maddesi olarak ele alınması planlanıyor.



Bu arada, İçtüzük değişiklik metninin, daha önceki İçtüzük değişikliği çalışmalarında, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin üzerinde uzlaştığı maddelerden oluştuğu belirtiliyor.



Öte yandan, çalışmalarına 17 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan Genel Kurul'da, İçtüzük değişikliğinin tamamlanmasından sonra, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin işleyişindeki sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarılarının görüşülmesi, ardından Meclisin yeniden tatile girmesi bekleniyor.