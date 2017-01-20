Meclis tören polislerine turkuaz üniforma

TBMM Şeref Kapısı'nda saygı nöbeti tutan polislerin üniformaları turkuaz renk oldu.

TBMM Ana Bina Şeref Kapısı ve Meclis yönetiminde bulunan Dolmabahçe Sarayı saltanat kapısında görev yapan TBMM Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı polislerin saygı nöbetinde giydikleri üniformalarda değişiklik yapıldı.



Kıyafetin rengi, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan turkuaz renk oldu.



Polis mangasının; vefat eden eski ve yeni dönem milletvekilleri, Cumhuriyet Senatosu üyeleri, Danışma Meclisi üyeleri, Kurucu Meclis üyeleri ve dışarıdan bakan olarak atananlara Şeref Kapısı önünde yapılan cenaze töreninde giyecekleri üniformalar da turkuaz renk ile değiştirildi.



Buna göre nöbet tutan ve cenazelerde görev yapacak polislerin üniformaları, yazlık ve kışlık olmak üzere iki türlü olacak.



Yazlık üniforma Selçuklu Rumi desenleri ile yaldızlı sarı sim işlemeli dik yaka, omuzlarda sarı sim işlemeli turkuaz mavi apolet, altın rengi ve ayaklı metal düğme, göğüste TBMM logolu lacivert zemin üzerine sim işlemeli arma, altın yaldızlı kuşam takımı, kollarda sarı sim işlemeli Selçuklu Rumi desenli kol süslemesi yer alacak.



Polislerin ceketi turkuaz mavi kruvaze kapama, pantolon da lacivert renginde olacak. Pantolonda fleto cep, yan pantolon cebi ile sarı sim işleme yer alacak.



Şapka da değişiklik yapıldı. Lacivert kumaştan yapılan şapka, asit indirme TBMM logolu rozet, sarı sim sakındırak, sarı sim işleme ve lacivert kumaş siperlikten oluşacak.



Kışlık takımda ise yazlık takımda yer alanlardan farklı olarak ceket yerine, diz hizasında turkuaz mavi kruvaze kapama palto ile kollarda altın rengi ve ayaklı metal kol düğmesi yer alacak. Paltonun arkasında kapalı yırtmaç da olacak.



Apoletlerde de 8 kollu Selçuklu yıldızı sarı sim işleme ile yine Selçuklu Rumi desenleri yaldızlı sarı sim işleme bulunacak.