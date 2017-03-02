Meclis rekor sayıda tasarıyı kabul etti

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin 26 tasarı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 28 Şubat Salı, 1 Mart Çarşamba ve bugün olmak üzere 3 günlük mesaisinde toplam 97 ile rekor sayıda tasarı yasalaştı.



Bugünkü görüşmelerde her tasarı, üzerinde konuşma yapılmadığı için 3 dakikada, toplamda da 26 tasarı, yaklaşık 1 saat 20 dakikada kanunlaştı.



Tasarıların görüşmeleri sırasında yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya'nın Gaggenau kentinde düzenlenecek bir toplantıda konuşma yapmasının engellendiğini anımsatarak, "Türkiye adına yurt dışında bulunan bir bakanın ifade özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasını kabul edilemez buluyoruz. Almanya'nın, Türkiye'deki fikir özgürlüğü ile ilgili söylediklerini onlara hatırlatırız." dedi.



Bu arada, 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu için Türkiye'de bulunan yabancı heyet mensupları, bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.



TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, tasarıların kabul edilmesinin ardından, komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 7 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.