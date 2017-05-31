Meclis personeline ücretsiz "Ankara Kart"

Başkanlık Divanında, Meclis'in merkez teşkilat birimlerinde görevli personele "Ankara Kart" verilmesi kararı alındı.

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, TBMM Başkanlık Divanında, Meclis'in merkez teşkilatı birimlerinde görevli personele, mesaiye geliş ve gidişlerinin temini amacıyla "Ankara Kart" verilmesi kararı alındığı belirtildi.



Uygulamaya geçecek sistemde personele "Ankara Kart" verileceği ve bu karta ayda 22 gün üzerinden hesaplanan, günlük 2 tam ve 2 aktarma bedeli yardım yapılacağı ve personelin mesaiye geliş-gidişlerinin ücretsiz olacağı kaydedildi.