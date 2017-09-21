TBMM olağanüstü toplanıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin cumartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.
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