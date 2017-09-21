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21 Eylül 2017 19:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2017 19:01

TBMM olağanüstü toplanıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin cumartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.

TBMM olağanüstü toplanıyor

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Etiketler: tbmm


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