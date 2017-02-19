Meclis bu hafta 'torba teklif' için mesai yapacak

TBMM önümüzdeki hafta, milyonlarca Türk vatandaşı ile yabancılara önemli müjdeler içeren "torba kanun teklifi" için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.



Teklif, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi, ahilik sandığı kurulması, yabancılara konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması gibi önemli konularda düzenlemeler içeriyor.



Teklife göre, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiriliyor.



İş yeri ve konutların, satış bedelinin yurt dışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kurumlara ilk satışı KDV'den istisna olacak.

AHİLİK SANDIĞI



Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdürenlere 240 gün, bin 80 gün faaliyetini sürdürenlere 300 gün süreyle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek.



Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığı tespit edilen işletmelere verilen 1 yıl süreyle teşviklerden yararlanamama cezası, ilk tespitte 1 aya indiriliyor.

ALADAĞ'DAKİ YURT YANGINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen elim yangın vakasının araştırılması ve benzer acıların bir kez daha yaşanmaması amacıyla kurulan Meclis Araştırması komisyonu, 22 Şubat Çarşamba günü toplanarak komisyonun çalışma takvimini belirleyecek.