MEB'den öğretmenlere idari izin

Milli Eğitim Bakanlığından, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından, öğretmenlerin mesleki çalışma programı kapsamında, Ramazan Bayramı sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacağı bildirildi.



Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın onayıyla öğretmenler, mesleki çalışma programı kapsamında bayram sonrası 28, 29 ve 30 Haziran'da idari izinli sayılacaklar." ifadesine yer verildi.



