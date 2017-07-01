MEB'den lise yerleştirmelerinde "tercih robotu" hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri kapsamında lise tercihinde bulunacak öğrencilerin sağlıklı seçim yapabilmesi için e-okul sistemi üzerinden tercih robotunu hizmete sundu.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri kapsamında öğrenciler ve veliler "e-okul.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmete sunulan tercih robotunu kullanarak sağlıklı tercih yapabilecek.



Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve yüzdelik dilimlere göre listeleme yapılabilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı olarak da yüzdelik dilimin daha altında ve üstündeki değerlerle de tercih listeleri oluşturulabilecek.



Öğrenciler, tercih listesinde okulların yüzdelik dilimleri, türü, öğretim şekli, kontenjanı, yabancı dil ve pansiyon durumu gibi detaylı bilgileri de inceleyebilecek.



Bilinçli tercih yapılması için yönlendirme amacıyla hazırlanan robotun, öğrenciler için bağlayıcılığı bulunmuyor.



Öğrenci ve velilere danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla 81 ilde kurulan tercih danışmanlığı komisyonlarındaki rehber öğretmenler, e-okuldaki tercih robotlarından yararlanacak.