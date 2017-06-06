MEB'den 'karne ve tatil' tavsiyeleri

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Güngör, karne alacak öğrencilere, "Karne sonuçlarınız beklediğiniz gibi gerçekleşmediyse, tatili başarı için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz" önerisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, öğrencilere ve öğretmenlere, cuma günü başlayacak yaz tatilinin sağlık, mutluluk ve huzur dolu geçmesini diledi.



Yıl boyunca çocuklarına destek olan velileri, öğretmenleri ve üstün bir gayret gösteren öğrencileri tebrik eden Güngör, şöyle konuştu:



"Sene boyunca pek çok yeni bilgiler öğrendiniz, yeni şeyler keşfettiniz. Şimdi ise tüm bunları özümseyip hayatınıza katma zamanı. Tatil tüm bunları gerçekleştirmek için size verilmiş bir fırsat. Yoğun geçen bir yılın ardından uzun bir yaz tatili sizi bekliyor. Bu tatili verimli değerlendirebilmek için pek çok seçeneğinizin olduğunu unutmayın. Tatilde, yoğun bir öğretim döneminde yapamadığınız sosyal ve kültürel etkinliklerinizi, ilgi ve merak alanlarınızı geliştirebilmeniz beklenir."



ÖĞRETMENLERE REHBERLİK TAVSİYESİ



Okul dönemi boyunca zaman bulunamayan aile faaliyetleri için bir arada zaman geçirilmesinin önemine vurgu yapan Güngör, velilere, "Aile içi iletişiminizi geliştirmek, çocuklarınıza tatili verimli geçirebilmeleri için yol göstermek ve birlikte çeşitli etkinlikler yapmak, aile bağlarınızı güçlendireceği gibi çocuklarınıza da kendilerini iyi hissettirecektir." diye seslendi.



Güngör, yaz tatiline ilişkin öğrenci ve anne, babalara şu tavsiyelerde bulundu:



"Karne sonuçlarınız beklediğiniz gibi gerçekleşmediyse umudun tükenmediğini bilip, tatili başarı için yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.



Ayrıca, karne notlarının çocuğunuzun bir değerlendirmesi değil, dönem boyunca gösterdiği performansın bir değerlendirmesi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, çocuğunuz eğer kötü bir karneye sahipse, bu durumu başarıya giden yolda bir basamak olarak görmeli ve çocuğunuzu kesinlikle akranlarıyla kıyaslamamalısınız."