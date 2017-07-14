MEB'den '15 Temmuz' mesajı

Milli Eğitim Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan FETÖ ile irtibatlı yaklaşık 34 bin kamu personelinin ihraç edildiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin açıklama yapıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın, devletinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla milletiyle bir bütün olarak FETÖ'nün eğitim alanındaki açık ve gizli varlığını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk haftasında ülke genelindeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 15 Temmuz kahramanlarının zaferini gelecek nesillere anlatmak adına etkinlikler düzenlendiği aktarıldı.



Açıklamada, Bakanlıkça, 15 Temmuz gecesini anlatan ve "darbe, cunta, demokrasi ve cumhuriyet" gibi kavramları kısa ve özlü bir şekilde açıklayan "15 Temmuz Sözlüğü"nün de yer aldığı broşür ile geçmiş yıllardaki askeri darbelerin anlatıldığı kısa bir demokrasi kitapçığının öğrencilere dağıtıldığı bildirildi.



Darbe girişimine karşı mücadele eden ve şehit düşen kahramanların isimlerinin 81 ilde 430 okula verildiği belirtildi.



Açıklamada, FETÖ'nün eğitim alanındaki varlığını ve faaliyetlerini bütünüyle sona erdirecek somut tedbirlerin alındığı, terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı kurum, kuruluş ve kişilerin disiplin iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerin hızlandırıldığı kaydedildi.



Açıklamada şu bilgiler verildi:



"Bu kapsamda, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı yaklaşık 34 bin kamu personeli ihraç edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında, bu yapıya ait olan özel öğretim kurumlarında çalışan 20 bin 292 öğretmenin çalışma izinleri valiliklerce iptal edilmiş, bin 424 özel öğretim kurumu ile 848 özel öğrenci yurdu kapatılmıştır."