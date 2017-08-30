MEB meslek liselerine 'performans karnesi' verecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren Türkiye genelinde 2 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı tüm meslek liselerinin performansa tabi tutulması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren Türkiye genelinde 2 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı tüm meslek liselerinin 7 ana başlıkta performansa tabi tutulması kararı alındı.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen yazıda, ülkelerin her alanda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesinin yolunun her şeyden önce sahip oldukları insan kaynağının niteliğinin artırılmasına bağlı olduğu ifade edildi.



Bakanlığın temel öncelikli alanlarının Türkiye'nin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek alanında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazanmaları, ahilik kültürünün değerleriyle yoğrulmuş bir meslek ahlakına sahip olarak yetiştirilmelerinin Bakanlığın temel öncelikleri arasında bulunduğu ifade edildi.



Bu gerçeklerden hareketle, son yıllarda MEB tarafından mesleki ve teknik eğitim alanında bir dizi reform sayılabilecek değişikliklerin hayata geçirildiğine işaret edilen yazıda, bu değişikliklerin ulusal düzeyde başarı ile hayata geçirilmesinde mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarına önemli görev ve sorumluluklar düştüğü vurgulandı.



Yazıda, eğitim öğretim kurumlarında sunulan hizmetlerin MEB tarafından belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, kaliteli ve verimli olarak yerine getirilmesinde okulların kurumsal performanslarının da önemli oranda belirleyici olduğuna işaret edildi.



Meslek liselerinin performansları, "eğitim-öğretim ortamları", "öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu", "rehberlik çalışmaları", "proje ve okul-sektör iş birliği çalışmaları", "sosyal etkinlik çalışmaları", "okul sağlığı çalışmaları" ve "yönetim" kriterleri bakımından belirlenecek.



Performans puanlamasında, okulun fiziki şartlarından patent başvurularına, öğrencilerin akademik başarılarına kadar pek çok veri değerlendirmeye alınacak.