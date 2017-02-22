﻿﻿M.City ve A.Madrid avantaj yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City, Monaco'yu 5-3, Atletico Madrid ise deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City, konuk ettiği Monaco'yu 5-3, Atletico Madrid ise deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 yendi.



İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadı'nda Fransa Birinci Futbol Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaştı.



Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi takım, 26. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Monaco, 36. dakikada Radamel Falcao ve 40. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle skoru 2-1 getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.



Maçın 48. dakikasında Monaco penaltı kazandı. 50. dakikada Falcao penaltı atışını kullandı ancak kaleci Caballero gole izin vermedi.



Manchester City 58. dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle 2-2'lik eşitliği sağladı. Monaco, 61. dakikada Falcao'nun şık golüyle 3-2 öne geçse de İngiliz ekibi, 71. dakikada Agüero, 77. dakikada John Stones ve 82. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle skoru 5-3'e taşıdı.



İki takım da kalan sürede gol atamayınca müsabaka Manchester City'nin 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.



ATLETİCO MADRİD DEPLASMANDA KAZANDI



Gecenin diğer karşılaşmasında Alman ekibi Bayer Leverkusen, İspanyol takımı Atletico Madrid'i BayArena'da ağırladı.



Karşılaşmaya iyi başlayan Atletico Madrid, 17. dakikada Saul Niguez ve 25. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 48. dakikada Karim Bellarabi'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi. 58. dakikada Aleksandar Dragovic'in Kevin Gameiro'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 59. dakikada Gameiro penaltı atışını gole çevirerek, skoru 3-1'e getirdi.



Ev sahibi ekip, 68. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi: 2-3.



Oyuna 78. dakikada dahil olan Fernando Torres, 86. dakikada topu ağlara gönderdi ve Atletico Madrid'in karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.



Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Manchester City ve Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş maçları, 15 Mart'ta oynanac