Mbappe'yi ağabeyi anlattı

Bursaspor'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız oyuncusu Jires Kembo, üvey kardeşi olan PSG'nin dünyaca ünlü futbolcusu Kylian Mbappe'nin yeteneğinin doğuştan geldiğine inanıyor.

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız oyuncusu Jires Kembo, üvey kardeşi olan Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin futboldan başka da bir düşüncesinin bulunmadığını söyledi.



Kembo, Bursa'ya ilk geldiğinde kendisine Ekoko soyadı ile hitap edildiğini ancak bunun yerine bir diğer soyadı olan Kembo'nun kullanılmasını hatırlattı.



Ekoko'nun annesinden, Kembo'nun da babasından gelen soyadları olduğunu belirten Jires Kembo, "Ben insanların babalarından gelen soyadları alması gerektiğini düşünürüm. Bu yüzden Kembo'yu daha fazla tercih ediyorum ama ikisi de benim ismim olduğu gerçeğini değiştirmiyor." dedi.



Sezon başında Monaco'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan 18 yaşındaki üvey kardeşi Kylian Mbappe ile çocukluklarının birlikte geçtiğini hatırlatan Kembo, ikisinin de futbola büyük bir tutku ile bağlı olduklarını ve bugünlere geldiklerini anlattı.



"MASAYI BİLE KIRDIK"



Jires Kembo, Mbappe ile birlikte futbola olan bağlılıklarını en güzel anne ve babasının anlatabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Hatta size evde beraber futbol oynarken neler kırdığımızın güzel bir listesini yapabilirler. Işıklar mı patlamadı, televizyon camını mı kırmadık, masayı bile kırdık. Masayı nasıl kırıyorsunuz? Ama kırdık. Yani çok gençken, çocukken evimize misafirler geldiğinde bizi çok fazla görmezlerdi. Kylian ile ikimiz küçük bir odada kalıyorduk. İnsanlar evdeyken 3-4 saat küçücük odada birebir futbol oynardık. Devamlı dar alanda birebir oynardık ve insanlar, misafirler bizi görmezdi bile. Çünkü Kylian gerçekten futbol için deliydi, çıldırıyordu ve sadece futbol konuşuyordu. Futbol dışında da zaten standart iki kardeştik.''



"KYLİAN DOĞDUĞUNDAN BERİ BEN O EVDEYDİM"



Üvey evlatlık olmasının çok uzun bir hikayesi bulunduğunu ifade eden Kembo, "Ama şu kadarını söyleyebilirim; Kylian doğduğundan beri ben o evdeydim, beni ağabeyi olarak gördü. Küçüklüğünden beri birlikte aynı evde yaşadık. Düzenli olarak da sürekli görüşüyoruz.'' diye konuştu.



Deneyimli futbolcu, sakin biri yapıya sahip olduğunu, şaka yapmayı sevdiğini ve her zaman neşeli olmaya çalıştığını dile getirerek, hayatta olduğu için kendisini şanslı hissettiğini vurguladı.



Fransa'da doğan ve futbol oynayan her çocuk gibi kendisinin de futbola sokakta ve okulda oynayarak başladığını belirten Kembo, "Daha sonra bir kişi okul takımında oynarken beni gördü ve antrenman için kulübüne davet etti. Sonra da hikaye bugün gördüğünüz yere kadar geldi." ifadelerini kullandı.



