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12 Ocak 2017 23:22 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2017 23:24

Mazluma tekme atan kameramana verilen ceza sadece 3 yıl

Polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mazluma tekme atan kameramana verilen ceza sadece 3 yıl

Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren kadın kameraman Petra Laszlo, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Szeged Bölge Mahkemesinde görülen davada kameraman, 'hırpalamak, yaralamak' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kameramanın cezası ertelendi.

"SIĞINMACILARI AYAĞIM İLE UZAK TUTTUM"

Sanık Laszlo, polisten kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atıp, kucağındaki çocuğu ile kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşürmesini, "sığınmacıları ayağım ile uzak tuttum" şeklinde savundu.

Hakim Illes Nanasi ise sanığın işlediği suçun toplumsal infiale neden olduğunu ve kameramanın savunmasını destekleyen hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

Etiketler: sığınmacılara tekme atan kameraman


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