'Maymunlar büyüttü' haberi hikaye çıktı

Kız çocuğunun uzun süredir ormanda yaşamadığı, engelli olduğu için ailesi tarafından ormana terk edildiği sanılıyor.

Uzmanlar, Hindistan'da polislerin maymunlarla yaşarken bulduğu 8 yaşındaki kız çocuğunun, fiziksel ve zihinsel engelli olduğu için ailesi tarafından terk edildiğine inandıklarını belirtti.



Guardian'ın haberinde, geçen hafta yerel basında Uttar Pradeş eyaleti polislerinin bulduğu ve Katarniaghat Yaban Hayatı Koruma Alanında maymunların yetiştirdiği ileri sürülen kız çocuğunun gerçek hikayesinin daha farklı olabileceği ifade edildi.



Haberde, küçük kızın aslında zihinsel ve fiziksel engelli olduğu, bu nedenle ailesinin kızı ormana terk etmiş olabileceği kaydedildi.



Bölge Orman İşleri Yetkilisi JP Singh, kız çocuğunun ormanın derinliklerinde değil yol kenarında bulunduğunu vurgulayarak "Bence, bu kızın ailesi çocuklarının konuşamadığının farkındaydı ve onu yol kenarına bırakmış olabilirler. Maymunlarla yaşıyorsa da bu sadece birkaç günlüktür, uzun süreli değil." değerlendirmesinde bulundu.



Kız çocuğunun yüz ifadelerinden sadece zihinsel değil fiziksel olarak da engelli olduğunun anlaşıldığını söyleyen Singh, ormanlık alanın korucular ve kapalı devre kameralarla izlendiğini, bu nedenle uzun süre fark edilmeden bu alanda yaşamını sürdüremeyeceğini belirtti.



Küçük kızın ormanda bulunduğu ocak ayından bu yana tedavi gördüğü Bacraich kentindeki hastanenin Baş Sağlık Memuru DK Singh, kızın tam olarak ne zaman ormana bırakıldığını söylemenin zor olduğunu dile getirdi.



DK Singh, "Hindistan'da insanlar kızları istemiyor. Bu kızın akli dengesi yerinde değil. Bugüne kadar elde edilen tüm veriler, kız çocuğunun buraya tek edildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.



Sağlık görevlisi Ankur Lal da kızın engellilik durumunun araştırıldığını, uzun süredir ormanda olduğuna inanmadıklarını belirterek "Kız bulunduğunda agresif davranıyordu. Tuvalet alışkanlığı ve herhangi bir iletişimi yoktu. Bu nedenle uzun süredir ormanda yaşıyormuş gibi algılandı." dedi.



Lal, küçük kızın hastaneye getirildiğinden bu yana hızlı bir şekilde iyileştiğini kaydederek doktorların küçük kızın insanlar tarafından yetiştirildiğine inandıklarına işaret etti.



Hindistanlı aktivistler de ülkede kız çocuklarına erkek çocuklardan daha az değer verildiğini, engelli kız çocuğu olan ailelerin bu çocuklardan kurtulmak istediklerini, küçük kızın da bu nedenle yüksek ihtimalle ormana bırakılmış olabileceğini belirtiyor.





