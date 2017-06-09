Mayısta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, mayıs ayında en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının mayıs ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.



Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,5, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,57 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,95, mevduat faizi yüzde 0,29, avro yüzde 0,14 reel getiri sağladı.



Buna karşılık dolar yüzde 2,84 ve külçe altın yüzde 4,61 ile yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,02, mevduat faizi yüzde 0,36 ve avro yüzde 0,21 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 2,77 ve külçe altın yüzde 4,54 yatırımcıda kayba neden oldu.



BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,87 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,34 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre ise BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren araç olarak kayıtlara geçti.



YILLIK EN ÇOK BIST 100 ENDEKSİ KAZANDIRDI



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,27 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.



Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,81 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.