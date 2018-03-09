Mayıs ayında sona eriyor: O uygulamayı kullananlar dikkat

Microsoft, Android ve iOS kullanıcıları tarafından kullanılan ‘Outlook on Web’ mobil uygulamasını uygulama mağazalarından kaldıracağını açıkladı.

E-posta istemcisi Outlook on the Web (OWA) uygulaması önümüzdeki ay uygulama mağazalarından kaldırılacak ve kullanıcılar mobil odaklı geliştirilen Outlook uygulamalarına yönlendirilecek..

OWA uygulaması, iş dünyası tarafından yoğun olarak kullanılan Outlook e-posta istemcisinin web sürümünün mobil cihazlara uyumlu hale getirdiği için birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyordu.

Microsoft, bu uygulama yerine Android ve iOS için mobil odaklı geliştirilen mobil Outlook uygulamaları yayımlayacak.

OWA, önümüzdeki nisan ayında Google Play ve Apple App Store’dan kaldırılacak ve Microsoft bu uygulamaları desteklemeyi bırakacak. Kullanıcılar mayıs ayına kadar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.