May'in Trump daveti krize dönüştü

Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in "devlet ziyareti" davetini ileten İngiltere Başbakanı May üzerindeki kamuoyu baskısı büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in "devlet ziyareti" davetini ileten İngiltere Başbakanı Theresa May üzerindeki kamuoyu baskısı artıyor.



Geçen hafta gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde Trump’la bir araya gelen ilk dünya lideri olan May, görüşme sırasında ABD Başkanı'na ilettiği devlet ziyareti daveti nedeniyle zor durumda.



Trump’a yapılan davetin geri alınması için İngiliz parlamentosuna sunulan dilekçeye şu ana kadar bir milyon 650 bin kişi imza atarken, eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Ricketts da May’i davet için acele etmekle suçladı.



The Times gazetesine konuyla ilgili bir mektup gönderen Ricketts, Trump’a yapılan davetin çok erken olduğunu belirterek, "Kraliçe’ye böyle bir davet için tavsiyede bulunmadan önce Trump’ın nasıl bir başkanlık yapacağını bekleyip görmek daha bilgece olurdu. Kraliçe zor durumda bırakıldı." ifadelerini kullandı.



Ricketts, mektubunda, daha önce hiçbir ABD başkanının bu kadar hızlı bir şekilde İngiltere’ye devlet ziyareti için davet edilmediğini de vurguladı.



Öte yandan May, Donald Trump’a davette bulunmadan önce ABD başkanının 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına yasak getirme kararından haberdar olmakla da suçlanıyor.



May’in Trump’a ilettiği davet dün akşam başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde on binlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. Davete karşı Londra’nın yanı sıra Manchester, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Birmingham ve Liverpool’un da aralarında olduğu 30 kentte gösteri düzenlendi.



Başbakanlıktan dün yapılan açıklamada May’in Trump’ı davet etmiş olmaktan "mutlu olduğu" bildirilmişti.



"Devlet ziyareti" kapsamında İngiltere'ye gelen liderler Kraliçe 2. Elizabeth'in konuğu olarak ağırlanıyor. Her yıl 2 lidere yapılan davetlerden birincisi ilkbaharda, ikincisi de sonbaharda gerçekleşiyor.



Trump’ın bazı İslam ülkelerinin vatandaşlarına getirdiği yasağın çifte vatandaşlığı bulunan veya bu ülkelerden birinde doğmuş olan İngiliz vatandaşlarını nasıl etkileyeceği de İngiltere’de tartışma konusu olmuştu.



ABD’nin Londra Büyükelçiliği bu durumdakilerin vize randevularının askıya alındığı duyururken, Dışişleri Bakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı açıklamada İngiliz pasaportuna sahip herkesin ABD’ye seyahat edebileceği konusunda ABD’den güvence alındığını bildirmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi cuma günü imzalamıştı.