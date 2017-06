May hükümeti kurma yetkisini aldı

Başbakan Theresa May hükümet kurmak için çalışmaya başlayacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, hükümet kurmak için çalışmaya başlayacağını bildirdi.



Dün yapılan seçimde 318 milletvekili çıkararak tek başına hükümet kurmak için gerekli 326 milletvekilinin gerisinde kalan May, bugün Kraliçe 2. Elizabeth'le Buckingham Sarayında yaklaşık 20 dakika süreyle görüştü.



Görüşmenin ardından eşiyle birlikte başbakanlık konutu "10 Numara"ya gelerek basına açıklama yapan May, 10 milletvekili çıkaran Kuzey İrlanda merkezli Demokratik Birlik Partisinin (DUP) desteği ile hükümet kuracağını açıkladı.



May'in azınlık hükümeti kurması bekleniyor.







KAOS KOALİSYONU



Seçimde 8 olan milletvekili sayısını 12’ye yükselten Liberal Demokrat Partinin lideri Tim Farron düzenlediği basın toplantısında May’i "kendi kaos koalisyonunu" kurmaya çalışmakla suçladı.



Theresa May, seçim kampanyası boyunca seçmene, kendi alternatifinin İşçi Partisi ile Liberal Demokrat Partinin kuracağı "kaos koalisyonu" olacağı mesajını vermişti.



May'i istifaya çağıran Farron, İngiliz başbakanın ülkenin geleceği üzerine kumar oynadığını söyledi.



Seçmenin May’in savunduğu "uç Brexit versiyonunu" reddettiğini belirten Farron, 19 Haziran'da başlayacak müzakerelerin de ertelenmesi gerektiğini savundu.



STURGEON: MAY YETKİSİNİ KAYBETTİ



Seçimde sahip olduğu 56 milletvekilinden 21'ini kaybederek 35 milletvekiline gerileyen İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon da basın toplantısı düzenledi.



Partisinin, yeni bir muhafazakar hükümeti engellemek için diğer partilerle işbirliğine hazır olduğunu belirten Sturgeon, May'i ülkede büyük bir kaosa yol açmakla suçladı.



Bu sonuçların "sert Brexit" girişimlerini durdurması gerektiğini belirten Sturgeon, diğer partilere de "Brexit müzakerelerini yoluna sokmak" için iş birliği çağrısı yaptı.



Sturgeon, Başbakan May’in "bütün yetkisini ve inanılırlığını kaybettiğini" söyledi.



Seçimde büyük kan kaybeden SNP için seçimin büyük sürprizlerinden ikisi Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Avam Kamarasındaki lideri Angus Robertson ile partinin eski lideri Alex Salmond'ın koltuklarını muhafazakar rakiplerine kaptırması oldu.



SNP'nin oy kaybı, İskoçya'da ikinci bağımsızlık referandumu ihtimalini de azalttı.



Birleşik Krallık, 19 Haziran'da Brexit müzakerelerine başlamaya hazırlanıyordu. May'in erken seçim kararına gösterdiği başlıca gerekçe de müzakerelere güçlü bir parlamento desteğine sahip bir hükümetle başlamaktı.