Mavi suların 'kurtarıcı elleri'

Batı Akdeniz'de 649 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapan DEGAK-8 Timi, olası deniz kazaları ve boğulmalar başta olmak üzere çeşitli olaylarda arama kurtarma görevini icra etmek için zorlu eğitimlerden geçiyor.

Batı Akdeniz'de 649 kilometrelik kıyı şeridinde deniz kazası ve boğulmalar başta olmak üzere çeşitli olaylarda arama kurtarma operasyonlarına katılan DEGAK-8 Timi, zorlu eğitimlerdeki başarısıyla göz dolduruyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde sığ sularda meydana gelebilecek deniz kazalarında arama kurtarma görevi icra etmek amacıyla kurulan Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, zorlu eğitimlerden geçiyor.



Tamamı uzman erbaş ve astsubaylardan oluşan, eğitimlerdeki başarılarıyla bu ekiplerin dünyadaki en iyi örneklerinden olan DEGAK timleri, 17 yıldır deniz kazalarının yanı sıra sel ve deprem gibi doğal afetlerde arama kurtarma, su altında delil tespiti yapma, devlet büyükleri ile üst düzey personele ait deniz araçlarının karinaları ve yanaşacakları iskelelerde patlayıcı ve şüpheli cisim arama çalışmaları yürütüyor.



Mavi sularda oluşabilecek her türlü tehdide karşı görev başında bulunan DEGAK timleri, ayrıca teknelerin yara keşfini yaparak izale ediyor, pervane ve şafta dolanan halat, ağ gibi maddeleri temizlemek gibi görevleri yerine getiriyor.



Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren DEGAK-8 Timi de kentte denizlerdeki varlığıyla güven veriyor. Her türlü şartta zorlu görevleri başarıyla yerine getirmek için eğitim alan DEGAK-8 Timi, gece gündüz demeden insanlara yardım elini uzatmak için canla başla çalışıyor.



Gazipaşa'dan Eşen Çayı'na kadar olan 649 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapan timdekiler, mesai gözetmeksizin her an göreve çıkacakmış gibi günlük yaşamını sürdürüyor.



Her gün paletli, paletsiz ve tüplü olarak 4 kilometre yüzen tim üyeleri, ayda birkaç kez ise Sıçan Adası'ndan Sarısu'ya kadar 6,5 kilometre kulaç atıyor. Karada da tıpkı bir komando gibi fizik ve kondisyon çalışmaları yapan timdekilerin hazırlık seviyeleri ve performansları, 6 ayda bir uzmanlar tarafından ölçülüyor.



Eğitimler kapsamında her gün şınav ve mekik çeken tim üyelerine, bu sırada eğitimin zorluk derecesi artsın diye hortumla su sıkılıyor.



Türkiye'de bu yıl DEGAK timlerinin katıldığı 79 arama kurtarma operasyonunda 35 kişi sağ kurtarıldı, 53 kişinin cesedi denizden çıkarıldı.



ZORLU EĞİTİMLERİ GÖRÜNTÜLENDİ



Mavi sularda vatandaşların kurtarıcı eli olan ve 9 kişiden oluşan DEGAK-8 Timinin zorlu eğitimleri, AA muhabirlerince görüntülendi.



Senaryo gereği Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden gelen yasa dışı göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ihbarı üzerine harekete geçen tim, 20 saniyede hazırlanarak yola koyuldu. Botla olay yerine hızla ulaşan timdeki "kurbağa adamlar", denize dalarak batan teknedeki kazazedeyi çıkardı. Zarar görmemesi için yüzer sedyeye alınan kazazede, ardından bota taşındı. Botla kıyıya götürüldükten sonra karaya çıkarılan kazazede, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.



Tim, DEGAK botunun oluşturduğu dümen suyuyla deniz yüzeyinde tim numaraları olan "8" çizerek botu kullanma kabiliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.



DEGAK-8 Timi, daha önceki çeşitli operasyonlarda yaptıkları çalışmaların görüntülerini de AA ekibiyle paylaştı. Bir görüntüde, Antalya-Kemer yolu açıklarında deniz dibinde şüpheli cisim bulunduğu ihbarını alan tim üyeleri, suya dalarak önce keşif yapıyor. Ardından da şüpheli cisim Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Timleri tarafından kontrollü şekilde patlatılıyor. DEGAK timi, patlamanın ardından yapılan su altı incelemesinde cismin, çimento dolu varil olduğunu belirliyor.



Bir diğer kayıtta ağa takılan bir pervaneyi temizleyen tim üyeleri, başka bir görüntüde ise Konyaaltı açıklarında etkili fırtına sırasında boğulma tehlikesi geçiren kişiyi zor şartlarda bota alarak kurtarıyor.



"Yoğun dalış ve arama faaliyetleri icra ediyorlar"



Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Binbaşı Önder Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEGAK timinin dünya literatüründe kabul edilen yetenek ve kabiliyetlerinin, en üst seviyede olduğunu söyledi.



Timin bugüne kadar birçok önemli göreve katıldığını belirten Göksel, "DEGAK timleri, boğulma vakaları ve batan deniz vasıtalarının kontrolü başta olmak üzere dalış faaliyetlerini gerektirecek tüm olaylara müdahale etmek üzere görevlendiriliyor." dedi.



Göksel, timin düzensiz göçmenlerin yaşadığı deniz kazalarının ardından arama kurtarma faaliyetlerinde de bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Yaşadığımız coğrafya itibarıyla çevre ülkelerdeki siyasi istikrasızlık, terör, savaş, ekonomik zorluklar nedeniyle daha refah ve rahat yaşam beklentisiyle insanlar Avrupa'ya gitme arzusunda. Bu kapsamda ülkemiz düzensiz göçmenler tarafından geçiş güzergahı olarak kullanılıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz en yoğun geçiş güzergahı. Bu geçişler genellikle standart dışı ya da gözden çıkarılabilecek deniz vasıtaları, eski gemiler, yatlar ve lastik botlarla yoğun şekilde yapılmaya çalışılıyor. Bu vasıtalara çok sayıda göçmenin aynı anda bindirilmesi, hava ve deniz koşullarına bakılmadan denize açılınması nedeniyle maalesef zaman zaman ölümlü kazalar meydana geliyor. Bu kazaların meydana gelmesi durumunda Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde kayıp kazazedelerin kurtarılması, teknelerin alabora olması sonucu karinada sıkışan kazazedelerin çıkarılması kapsamında DEGAK timleri yoğun dalış ve arama faaliyetleri icra ediyor."