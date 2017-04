Mavi ışıklar "otizm" için yakıldı

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, otizme dikkati çekmek amacıyla İstanbul'un pek çok simgesi maviye büründü.

Otizme dikkati çekmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Galata Kulesi gibi İstanbul'un birçok simge yapısı, mavi ışıkla aydınlatıldı.



MAVİ IŞIKLAR OTİZM İÇİN YAKILDI



Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için ABD'de Autism Speaks tarafından başlatılan Mavi Işık Yak Kampanyası'nın (Light It Up Blue) dünya çapında gördüğü ilgiye, İstanbul'da kayıtsız kalmadı.



Kampanyanın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfının çağrısıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, şehirle bütünleşmiş yapılar ve mekanlar, mavi renge büründü. Otizm farkındalığına destek için, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Galata Kulesi, Kadıköy Boğa Heykeli, Akmerkez, Sabancı Center, Akbank Kule, Zorlu Center, Four Seasons Otel, Akasya AVM, DAP Burgu Kule ve Spine Tower ile İstanbul Sapphire mavi ışıkla aydınlatıldı.



136 ülke tarafından desteklendiği belirtilen kampanya, sosyal medya üzerinden "#otizmemaviışıkyak" hashtagi ile yürütüldü.