Matematik öğretmeninden ahşaptan kurmalı saat

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan matematik öğretmeni Sinan Çınar'ın tamamen ahşap malzeme kullanarak tasarladığı kurmalı saatler ilgi çekiyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde matematik öğretmenliği yapan 33 yaşındaki Sinan Çınar, tamamen ahşap malzeme kullanarak kurmalı saatler tasarlıyor.



Öğrencilik yıllarında marangozun yanında çalışan, ahşap çalışmalara ilgi duyan Çınar, zaman içinde çizimini yaptığı saat modellerini hayata geçirmeye başladı.



Çınar, evinin bir odasını atölye haline dönüştürdüğünü, bütün boş zamanlarını burada geçirdiğini söyledi.



Çocukluk ve öğrencilik döneminde ahşaptan tablolar, resim çerçeveleri yaptığını, zamanla kendini geliştirdiğini belirten Çınar, "Önce ahşaptan kinetik enerji ile çalışan tasarımlar yaptım. Daha sonra tamamen ahşap saatler tasarladım. Hayal gücümü kullanarak tasarladığım saatleri önce projelendirip çiziyor, daha sonra ahşaptan yapıyorum. Matematik ile el becerimi birleştirerek dünyada bir benzeri olmayan ilginç ahşap tasarım saatler yapıyorum." dedi.



En büyük desteği kendisi gibi matematik öğretmeni olan eşinden aldığını dile getiren Çınar, saatlerin projelendirme ve matematiksel hesaplamalarında hayat arkadaşının katkı verdiğini kaydetti.



Tasarladığı bir saatin modeli için en az üç ay çalıştığına işaret eden Çınar, şöyle devam etti:



"Bilinen saat modellerine göre farklı tasarımlar ortaya koyuyorum. Tasarladığım saatin parçalarını hazırlamak 3-5 ay sürüyor. Bir çizim için çok detaylı matematiksel hesaplamalar yapıyorum. Ahşaptan yapılacak dişli sayıları, dişlilerin aralıkları, makaralar, bilyeler gibi birçok hesaplamayı düşünüyorum. Ardından çizimlerini gerçekleştirip kalıplarını alıyorum. Her şey tamamlandıktan sonra atölyemde saatleri yapmaya başlıyorum. Parçaları hazırladıktan sonra birkaç günde saati yapıyorum. Her saat modelinde kendimi geliştiriyorum."



"BİR KERE KURUYORSUNUZ, DURMAKSIZIN ÇALIŞIYOR"



Çınar, saatlerin çalışma sisteminde hiçbir elektronik, mekanik, plastik ve metal malzeme kullanmadığını vurgulayarak, "Tamamen kendi yaptığım ahşap malzemeler kullanıyorum. Saatler, kendi enerjisiyle çalışma prensibine göre oluşuyor. Bir kere kuruyorsunuz, çalışma süresini ayarlayıp o zaman süresince durmaksızın çalışıyor. Bugüne kadar 10'dan fazla ahşap saat yaptım. Saatler belirli bir zaman dilimi içinde yer çekiminin de etkisiyle kendi enerjisini üretiyor." ifadesini kullandı.



Ahşap saat modellerinin dışında kinetik enerji ile çalışan ve izleyenlerin illüzyon gösterisindeymiş gibi hissetmesini sağlayan heykeller de tasarladığına işaret eden Çınar, eserlerinin yer aldığı bir sergi açmayı hedeflediğini dile getirdi.



Eserlerini sosyal medyada da paylaşan Çınar, tasarımlarına Portekiz'den bir firmanın talip olduğunu ancak satmak istemediğini kaydetti.