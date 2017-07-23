"Marşımızı dünyaya dinlettiğim için mutluyum"

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit, "Final maçına vatanım için çıktım. İstiklal Marşı'nda Türk bayrağını göklere çıkardığım için çok mutluyum." dedi.

Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Muhammet Akdeniz, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Grekoromen stil 71 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan 21 yaşındaki sporcu, yaptığı açıklamada çok sıkı bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirterek, "Disiplinli çalıştım. Üç yıldan bu yana kendime çok dikkat ettim. Bulgaristan'da düzenlenen 2013 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ikinci olmuştum. Burada ise altın madalya kazandım. İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettiğim için çok mutluyum. İnşallah aynı duyguyu yaşamak bir daha nasip olur." ifadelerini kullandı.



Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda (BESYO) 3. sınıf öğrencisi olan Muhammet, dedelerinin güreşçi olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Güreş bizim ata sporumuz. Dedelerim de güreşçiydi. Onların sayesinde bu spora merak sardım. Annemin dayısı İsmet Atlı, olimpiyat şampiyonu eski bir güreşçi. Bunun yanında çevremde, başka başarılı güreşçiler de var. Herkes spor yapabilir ve başarabilir. Yeter ki çabalasınlar. İnsanın inandığı zaman başaramayacağı bir şey yok."



"FİNAL MAÇINA VATANIM İÇİN ÇIKTIM"



2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stil 59 kiloda altın madalya elde eden Mehmet Ali Yiğit, şampiyon olduğuna inanamadığını ve kazandığı başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



İlk olimpiyat maçına çıktığını hatırlatan milli sporcu, "Müsabakanın başında heyecanlandım ama daha sonra cesaretlenmeye başladım. Final maçına vatanım için çıktım. Anne ve babamın burada olması da beni motive etti." değerlendirmesini yaptı.



Bir yakınının tavsiyesiyle güreşe başladığını aktaran Mehmet Ali, "Annem ve babamla konuşarak benim güreşe başlamamı sağladı. Konya'daki bir kulüpte Halil Karaçor hocamın sayesinde ilk antrenmanıma çıktım. Bir sene sonra ise milli sporcu oldum. Beş yıldan bu yana da Milli Takım'da yer alıyorum." şeklinde konuştu.



Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği de bulunan Mehmet Ali Yiğit, "İstiklal Marşı okunurken, Türk bayrağını göklere çıkardığım için çok mutluyum. Oyunlarda serbest stilde yarışmaya devam edeceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Liseyi yeni bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Tercihlerin sonucunu bekliyorum. Babama işe girerek para kazanmak istediğimi söyledim ama o, güreşe odaklanmamı istedi. İşitme engelliler meslek bulmakta zorlanıyor. Bu eksikliği gördüğüm için ben de sporcu olarak para kazanmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.