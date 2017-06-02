Marmaris'te sağlık turizmi

Antik şifa kaynağı olduğu belirtilen "Aquahemithea" suyu ile Marmaris'teki oteller kışın da açık kalabilecek.

Antik şifa kaynağı "Aquahemithea" suyu ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otellerin kışın da açık kalabileceği bildirildi.



Marmaris'te bir otelde düzenlenen SKAL International Marmaris yönetim toplantısında, Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.



Toplantıya özel konuk olarak davet edilen Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, İçmeler Mahallesi'nde bulunan şifalı antik su "Aquahemithea" ile ilgili sunum yaptı.



Beyaz, Marmaris'e jeotermal suyu kazandırmaya başladıklarını, ilk olarak bir otele sondajla bu suyu verdiklerini belirterek, "Otelcilerimiz şifalı su ile yakından ilgileniyor. Bu su ile oteller kışın da açık kalmayı planlıyor. Bu antik su şifa kaynağı. Sağlık Bakanlığına müracaatları yapıldı. Şifa sağladığı tabelalarını yakında bu tesisimiz asacak." dedi.



Bu suyun sağlık açısından yakın zamanda Marmaris’in simgesi haline geleceğini ifade eden Beyaz, mitolojide Anadolu kadını Hemithea'nın şifa dağıttığı suyun turizme kazandırılması için Muğla Valisi Amir Çiçek ile Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel'den büyük destek gördüklerini anlattı.



Beyaz, şunları kaydetti:



"Şifalı sular, yeryüzüne tektonik fay alanlarından veya volkanik alanlardan çıkıyor. Yaptığımız jeolojik ve jeofizik araştırmalarında burada bir fay olduğunu tespit ettik. O zaman anladık ki Hemithea insanları tamamen bu suyla iyileştiriyordu. Bu bilgiler araştırmamızı daha da ileri boyutlara taşıdı ve Hemithea'nın M.Ö. 4. yüzyılda insanları bu faydan çıkan su ile tedavi ettiğini belirledik."



Antik tarihte kullanılan suyun kanser başta olmak üzere her türlü cilt rahatsızlıkları, romatizmal ve genital hastalıkların tedavisinde kullanıldığını dile getiren Beyaz, "Biz de bulduğumuz bu suya Hemithea'nın suyu yani Aquahemithea diyelim dedik. Dünyada patenti alınan tek sudur Aquahemithea." diye konuştu.



SKAL International Marmaris Başkanı İsmail Özbozdağ, sunumundan dolayı Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz'a teşekkür etti.