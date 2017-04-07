Marmaris'te bisikletli ekipler atık toplayacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonlarının giremediği noktalardan geri dönüşüm malzemelerinin toplanmasında bisikletli ekipler görev yapacak.

Marmaris'te oluşturulan özel bisikletli ekipler ve katı atıkları kaynağında ayrıştırmak üzere hazırlanan, üzerinde "Biz Çöp Değiliz" yazan sepetler, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda basına tanıtıldı.



Ege Geri Dönüşüm AŞ (EGDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Altınışık, burada yaptığı açıklamada, ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştırmak ve toplamak için özel bir tasarım yaparak, turizm sezonuna farklı vizyonla girdiklerini söyledi.



Ambalaj atıklarının çöp olmadığını belirten Altınışık, "Ambalaj atıkları Türkiye ekonomisine çok büyük katkısı olan bir araçtır. Marmaris halkından ve iş yeri sahiplerinden ricamız, ambalaj atıklarını ayrıştırmaları ve bu özel sepetlere atmalarıdır." dedi.



Altınışık, yaz sezonunda günlük 25-30 ton, kış aylarında 10 ton geri dönüşüm malzemesi toplamayı hedeflediklerini bildirdi.



BİSİKLETLİLER GÜNDE İKİ VARDİYA ÇALIŞACAK



Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü de bisikletli katı atık toplama ekiplerinin kamyonların giremediği yerlerde görev yapacağını anlattı.



Ekiplerin, özel yapım bisikletlerle sabah ve akşam iki vardiya çalışacağını belirten Ünlü, şöyle konuştu:



"Amacımız bu ganimeti çöpün içinde kaybetmeden geri dönüşüme kazandırmak. Çünkü konteynerlerden geri dönüşüme gidebilecek çok sayıda ambalaj atığı çıkıyor. Marmaris'in bütününe 300 ambalaj atığı çöp sepeti yerleştirdik. Bu sepetler çöpler için değil, ambalaj ve geri dönüşüm için hazırlandı. 'Biz Çöp Değiliz' sepetlerine kesinlikle çöp atılmamalı. Sadece geri dönüşüm atıkları almak için özel iki bisiklet hazırlandı."