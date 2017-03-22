Marmaray seferleri normale döndü

Marmaray'da seferler bir süre yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, görevliler, teknik bir arıza olduğunu belirterek, Kazlıçeşme Marmaray istasyonuna gelen vatandaşları farklı ulaşım araçlarına yönlendirdi.



İstasyon bir süre yolcu girişine kapatıldı.



Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.



SEFERLER 08.15'TE NORMALE DÖNDÜ



Marmaray'da, teknik bir arıza nedeniyle sabah yapılamayan seferler, saat 08.15 itibarıyla yeniden başladı.



TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle sabah 06.00 ile 08.15 saatleri arasında seferlerde aksama oldu. Arızanın giderilmesinin ardından saat 08.15 itibarıyla seferler normale döndü.