Marmara'da yakalandı

Yakalanan "camgöz" Çorlu'daki bir balıkçıda sergilenmeye başladı.

Tekirdağ'da ava çıkan balıkçının ağına, 200 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.



Tekirdağ'dan balık avı için Marmara Denizi'ne açılan Ümit Akçalar, ağlarını topladığı sırada köpek balığını fark etti.



Ağa takılan yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki, uzunluğu 2 metreyi geçen camgöz cinsi köpek balığı, denizden çıkarıldı. Tekneye alınan camgöz, Reşadiye Mahallesi'ndeki balıkçıya getirildi. Dükkan önünde dev köpek balığını gören vatandaşlar, cep telefonları ile fotoğraf çekti.



Balıkçı Akçalar, köpek balığının çok büyük olduğunu ve güçlükle denizden çıkarabildiklerini söyledi.



Akçalar, köpekbalığını 2 gün sergiledikten sonra parçalayarak satacaklarını belirtti.