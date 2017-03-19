Marmara'da ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, dün başlayan ve etkisini sürdüren lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı bazı şilepler yollarına devam edemiyor. Lodostan olumsuz etkilenen 45 şilep ve tanker, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.



Gemilerin, hava koşullarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket edeceği belirtildi.



Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dün ava çıkamayan tekneler, bugün de Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi.



Fırtınanın etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildiren meteoroloji yetkilileri, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.