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31 Ağustos 2017 10:45 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2017 11:30

Marmara'da poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Marmara'da poyraz etkisini kaybetti

Poyraz nedeniyle Şarköy sahilinde demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 37 şilep ve tanker, poyrazın etkisini kaybetmesi üzerine ilçeden ayrıldı.

Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz ve yer yer 3 metreye aşan dalgalar nedeniyle yollarına devam edemeyen ve dün Şarköy sahiline sığınan şilep ve tankerler, hava şartlarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket etti.

Poyraz nedeniyle dün ava çıkamayan balıkçılar da havanın normale dönmesinin ardından denize açıldı.

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