Marmara Üniversitesinde gerginlik

Akademisyenlerin görevden alınmasına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isteyenler ile karşıt görüşlü grup arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Marmara Üniversitesinde akademisyenlerin görevden alınmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapmak kişiler ile karşıt görüşlü grup arasında çıkan arbedeye polis müdahalede bulundu.



Üniversitenin Göztepe Kampüsü önünde toplanan ve aralarında görevden alınan akademisyenler ile öğrencilerin de bulunduğu grup basın açıklaması yapmak istedi.



Gruba, üniversite içerisinden bazı kişiler tepki göstererek taş ve şişe attı. Polis ve üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle iki grup arasındaki gerginlik engellendi.



Daha sonra üniversite dışındaki başka bir grubun da açıklama yapmak üzere olanlara taş ve şişe atması üzerine arbede çıktı. Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.



Olayların yatışmasının ardından görevden alınan öğretim görevlisi Funda Karapehlivan ile öğretim görevlisi Özgür Müftüoğlu, üniversiteden 23 akademisyenin ihraç edilmesinin hukuksuz olduğunu öne sürerek tepkilerini dile getirdi.