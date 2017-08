Marmara depreminin 18. yıl dönümü

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Çulhalık: 18 yıl önce yaşanan ve doğal afetlere karşı ne ölçüde hazırlıksız olduğumuzu gözler önüne seren 17 Ağustos depremi, toplumsal bilinçlenmenin de önünü açtı.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık,18 yıl önce yaşanan ve doğal afetlere karşı ülke olarak ne ölçüde hazırlıksız olunduğunu gözler önüne seren Marmara depreminin toplumsal bilinçlenmenin önünü açtığını, böylelikle kentsel dönüşüm yasası başta olmak üzere yasa ve düzenlemelerin çıkarılmış olduğunu bildirdi.



Çulhalık, Marmara depreminin 18. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, büyük can ve mal kaybının yaşandığı depreminin yıl dönümünü derin bir acıyla andıklarını bildirdi. Deprem felaketiyle, doğal afetlere karşı ne ölçüde hazırlıksız olunduğunun farkına varıldığını belirten Çulhalık, şunları kaydetti:



"17 Ağustos depremi, toplumsal bilinçlenmenin de önünü açtı. Böylelikle çıkan yasalar ve düzenlemelerle kentsel dönüşüm yasası çıkarılmış oldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarına baktığımız zaman, yatırımcının önünde artık engelin kalmadığını görülüyor. Artık tek tek binalarla uğraşılmayacak, her bir binadan ayrı karot (beton kalitesini ölçen numune alımı) olmayacak. Bakanlar Kurulu devreye girerek, belli bir bölgeyi 'Riskli alan' ilan edebilecek.



Böylece müteahhitlerin tasarlanan büyüklükte alanlar için proje geliştirmeleri kolaylaşacak. Bir bölgenin yüzde 65'i riskli ise yüzde 100'ü kapsama alınmış olacak. Bu sayede tek tek bina sahiplerinin itirazının önüne geçilecek. Böylelikle projelerin yapımı hızlanacak. Bu durum hem arsa sahibi hem de müteahhit açısından büyük bir avantaj. Dolayısıyla kimse haklarından mahrum edilmeyecek."



İstanbul'da son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildiğini, en büyük çalışmanın Fikirtepe'den sonra Ataşehir'de sürdüğünü anımsatan Çulhalık, kendilerinin de kentsel dönüşüm çalışmalarına Yenisahra'da başlayacaklarını, hak sahipleriyle şu an için görüşmelerin sürdüğünü aktardı.



Çulhalık, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla kentsel dönüşüm projesine başlayacaklarını belirterek, "Şu ana kadar üç bölgede 30 bin metrekarelik alan üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenisahra’da üç yıldır irtibat ofislerimizle bölge insanıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde Beykoz Soğuksu'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Beykoz Soğuksu’da yaklaşık 15 bin metrekarelik bir alan üzerinde çalışmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.