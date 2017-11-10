Marmara Bölgesi'nde hava durumu

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul'un doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel), öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.