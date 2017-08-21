Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali

Bolu'da 3 gündür devam eden festival, Ferhat Göçer konseri ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Bolu'da, "Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali" kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi.



Bolu Valiliği ve Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, Türkiye ve dünyadan yüzlerce konuğa ev sahipliği yapan festival, çeşitli etkinlik ve gösterilerin ardından sona erdi.



Festivalin kapanışı, Kent Meydanı'ndaki Ferhat Göçer konseri ve havai fişek gösterisiyle yapıldı. Göçer, şarkılarını meydanı dolduran binlerce Bolulu ile seslendirdi.



Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, konserin sonunda Göçer'e Türk bayrağı tablosu hediye etti.



Festival, konserin ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle tamamlandı.