Mario Götze sezonu kapattı

Sağlık sorunu devam eden Borussia Dortmundlu Mario Götze, bu sezon forma giyemeyecek.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund forması giyen ve metabolizma bozukluğu sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Mario Götze'nin, sezonu kapattığı belirtildi.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle bir süredir sahalara çıkamayan Alman milli oyuncunun, tedavisinin birinci aşamasına olumlu yanıt verdiği bildirildi.



Açıklamada, rahatsızlığından dolayı henüz idmanlara çıkamayan 24 yaşındaki futbolcunun, kişisel antrenman programı uyguladığı kaydedildi.



Götze'nin en erken yaz başında idmanlara çıkabileceği ve gelecek sezon forma giymesinin hedeflendiği aktarıldı.