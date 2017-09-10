Mario Gomez sakatlandı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, kontrolleri tamamlanan takım kaptanı Gomez'in Hannover 96 maçında ayak bileğinden sakatlandığının tespit edildiği ve yarın rehabilitasyon programına başlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sakatlığın canını sıktığını belirterek, "Mümkün olan en kısa zamanda döneceğim ancak bu gibi sakatlıkların dinlenmeye ve zamana ihtiyacı olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

Wolfsburg'un sportif direktörü Olaf Rebbe, Gomez'in yokluğunun kendilerini etkileyeceğini ancak takımın bunu telafi edecek güçte olduğunu söyledi.

Gomez'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına cevap veremeyeceğini belirten Rebbe, milli futbolcunun hızlı bir şekilde yeniden sahalara dönmesi için her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Mario Gomez, dün oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan Wolfsburg-Hannover 96 karşılaşmasında 36. dakikada sakatlanmış, 41. dakikada da oyundan alınarak yerini Nany Dimata'ya bırakmıştı.