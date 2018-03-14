Marin Cilic ve Caroline Wozniacki turnuvaya veda etti.

Indian Wells'in 2 numaralı seribaşlarından tek erkeklerde Marin Cilic ve tek kadınlarda Caroline Wozniacki rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'in tek erkekler üçüncü turunda, favorilerden 2 numaralı seribaşı Marin Cilic ile Philipp Kohlschreiber karşılaştı.



Bir saat 23 dakika süren mücadelenin ardından Alman Kohlschreiber, Hırvat Cilic'i 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.



Tek kadınlarda ise dünya 2 numarası Danimarkalı Wozniacki, bir saat 40 dakikalık mücadelenin ardından Rus Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup olarak dördüncü turda elendi.



Dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ise Çinli Wang Qiang'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Daha önce tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Rus Maria Sharapova, İspanyol Garbine Muguruza ve Büyük Britanyalı Johanna Konta gibi favori isimler, erken turlarda elenmişti.