Mariano resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, İspanya ekibi Sevilla'dan, Brezilyalı futbolcu Mariano Ferreira Filho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende Mariano, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Kendisi tespitlerimiz çerçevesinde buraya geldi ve takımımıza güç katacak bir oyuncu. Mariano'ya 'hoş geldin' diyorum." dedi.



Mariano da Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Galatasaray gibi çok önemli ve büyük bir ailenin parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım Galatasaray'da çok önemli başarılara imza atarım." ifadelerini kullandı.



Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın hem Türkiye liginde hem de Avrupa'da ismini duyuran bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Daha önceki yıllarda yaptığım gibi Galatasaray'da da iyi işlere imza atıp, en iyi şekilde performansımı göstereceğim. Galatasaray'dan teklifi duyunca hiç düşünmedim ve hemen kabul ettim. Claudio Taffarel'den camia ve şehir hakkında bilgi aldım. Galatasaray Brezilyalı futbolcuları seven bir takım. Taraftar şundan emin olsun, sahada yüzde yüzümü vereceğim. Son dakikaya kadar mücadele eden bir görüntü vermek istiyorum. Ofansif yönü güçlü bir sağ bek olduğumu söyleyebilirim. Avrupa'da defans anlamında kendime çok şey kattım."



Östersunds maçının tamamını seyretme fırsatı bulamadığını aktaran Mariano, "Bir kısmını seyrettim. Rakibimiz fiziksel anlamda bizden daha hazırdı. Bir maçımız daha var ve seyircimizin önünde oynayacağız. Saha avantajımızın olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.