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19 Aralık 2016 09:02 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2016 09:04

Mardin'in Artuklu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Mardin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez Artuklu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olumsuz hava koşulları ve kuvvetli buzlanma nedeniyle merkez Artuklu ilçe merkezi ile kırsal mahallelerindeki tüm okulların bugün eğitime ara vermesi kararlaştırdı.

Öte yandan il merkezi ile tüm ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayıldı.


Kaynak: AA

Etiketler: kareğitimmardin


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