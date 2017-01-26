Son Dakika!
Mardin'deki müzelere ziyaretçi akını

Mardin'deki müzelere ziyaretçi akını

Mardin Müzesi ile Sakıp Sabancı Kent Müzesini 2016 yılında yerli ve yabancı olmak üzere 200 binin üzerinde turist gezdi.
1
Kültür Sanat 26 Ocak 2017 - 13:51

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE