Mardin'de trafik kazası: 2 ölü 13 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin'in Artuklu ilçesinde aynı yönde seyreden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen beton mikseri ve yolcu minibüsü ile bir otomobil, İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi mevkisinde çarpıştı.



Araçlarda yaralanan Şehmus Yılmaz, Betül Yılmaz, Burhan Şimdi, Süphan Çelik, Berfin Yılmaz, Fevziye Yılmaz, Filiz Yakak, Gülnaz Yakak, Gülistan Bözdemir, Rıdvan Aşar, Hüseyin Öter, Abdurrahim Oktan, Hıdır Meraler, Dilek Değer (30) ve oğlu Ömer Değer (3), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.



Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Dilek Değer ile oğlu Ömer Değer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.